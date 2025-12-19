Concert musique irlandaise Dave Sheridan and Company Eglise Saint Jacques Locquirec

Concert musique irlandaise Dave Sheridan and Company

Eglise Saint Jacques 23 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 21:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le comité de jumelage entre Locquirec et Drumshanbo, en Irlande, organise un nouveau concert de musique traditionnelle Irlandaise.

Pour l’occasion, c’est le groupe Dave Sheridan and Company qui fait le déplacement depuis l’Irlande. Quatre musiciens animeront la soirée avec flûte, accordéon diatonique, low whistle, clavier, violon et guitare.

Réservation conseillée par mail ou téléphone. .

Eglise Saint Jacques 23 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 63 30 60 23

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English : Concert musique irlandaise Dave Sheridan and Company

L’événement Concert musique irlandaise Dave Sheridan and Company Locquirec a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX