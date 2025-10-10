Concert musique irlandaise Sharon Shannon Trio Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert musique irlandaise Sharon Shannon Trio Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé vendredi 10 octobre 2025.

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Sharon Shannon, c’est l’incontournable de la scène musicale irlandaise ! Virtuose de l’accordéon diatonique, compositrice et arrangeuse, elle réinvente la musique traditionnelle irlandaise depuis ses débuts, à l’âge de 11 ans, lorsqu’elle a posé ses doigts sur son premier accordéon. Une passion qui ne l’a jamais quittée et qui l’a menée à repousser sans cesse les frontières de la musique. Un son à la fois moderne et ancré dans la tradition, Sharon fait rayonner la musique irlandaise aux quatre coins du monde.

Prolongez la soirée au bar du Triskell avec le groupe Soulchenn, ambiance PUB garantie ! .

