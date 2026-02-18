Concert Musique Klezmer Temple de la Rotonde Arles

Concert Musique Klezmer

Dimanche 8 mars 2026 de 18h à 19h30. Temple de la Rotonde 9 rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Concert interprété par 4 musiciennes et chanteuses de musique klezmer pratiquée autrefois lors des fêtes.

Composé de deux violonistes, d’une chanteuse percussionniste et d’une painiste, “les Klezmorim d’Avignon” vous embarquent dans une véritable épopée au cœur du Yddishland.

Tantôt gai, tantôt touchante leur inteprétation de cette musique yiddish vous fait passer d’une émotion à l’autre. .

Temple de la Rotonde 9 rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 76 93 23

English :

Concert performed by 4 musicians and singers of the klezmer music once played at festivals.

