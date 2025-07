Concert Musique latino-américaine et Flamenco métis Bistrot Tsopelo Puy d’Arnac Corrèze Puy-d’Arnac

Concert Musique latino-américaine et Flamenco métis Bistrot Tsopelo Puy d’Arnac Corrèze Puy-d’Arnac Dimanche 17 août, 17h00 Participation libre du public

Guitariste virtuose, flûtiste et chanteur, Nahuel Bustamante propose un répertoire métis engagé et représentatif de la culture populaire, du flamenco au folklore latino-américain.

Entre musique et paroles, ce concert intime tisse un récit des petites histoires des petits mondes, avec un grand et inévitable accent.

Début : 2025-08-17T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-17T19:00:00.000+02:00

Bistrot Tsopelo Puy d’Arnac Corrèze 44 rue Jacques Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze