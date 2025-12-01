Concert musique Le Livre de la Jungle Théâtre municipal de Nevers Nevers
Concert musique Le Livre de la Jungle Théâtre municipal de Nevers Nevers dimanche 21 décembre 2025.
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 31 EUR
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Plongez dans une aventure musicale captivante inspirée du classique de Rudyard Kipling.
Suivez Mowgli, Baloo, Bagheera dans une quête pleine de rencontres palpitantes et d’enseignements sur la vie.
À travers des décors enchanteurs et des costumes et masques hauts en couleurs, le spectacle offre une expérience immersive pour toute la famille.
Il mêle théâtre, musique et danse, en transmettant des messages de courage, d’amitié et de respect de la nature.
Le livre de la Jungle, le Musical transporte les spectateurs dans un monde magique où l’imagination prend vie.
Rendez vous dimanche 21 décembre à 17h. .
