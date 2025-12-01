Concert musique Live La Chorale à ta mère Fontaine-Simon
Concert musique Live La Chorale à ta mère
Fontaine-Simon Eure-et-Loir
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
La chorale à ta mère, un concert musique live pour les amateurs de chorale.
Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 1 42 88 21 84
English :
La chorale à ta mère, a live music concert for choir fans.
