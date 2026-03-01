Concert musique orientale – Orchestre Astre d’Orient La Flèche d’Or Paris

Lieu : La Flèche d’Or, 102bis rue de Bagnolet, Paris 20ème

Métros Porte de Bagnolet (ligne 3), Alexandre Dumas (ligne 2)

​Date : Dimanche 22 mars – 16h / ouverture des portes 15h30

​Prix libre, conseillé 5 euros (voir billetterie), paiement sur place possible en espèces uniquement.

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Ce concert est proposé par Musique Ensemble 20, une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Les musiciens de l’orchestre amateur Astre d’Orient, dirigé par Hend Zouari, auront la chance de se produire sur la scène de la Flèche d’Or pour explorer les grands classiques de la musique orientale.

Le dimanche 22 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Prix libre, conseillé 5 euros. Paiement possible sur place en espèces uniquement.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T16:00:00+02:00_2026-03-22T17:00:00+02:00

La Flèche d’Or 102bis, rue de Bagnolet 75020 Paris



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