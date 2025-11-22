Concert musique partagée

Bar Associatif Expression Libre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Le temps se rafraichit dehors ? Venez vous réchauffer les oreilles avec un concert de musique partagée avec les élèves du Conservatoire.

Musiques classiques, modernes et populaires sont au menu.

Violon, chant, saxophone, basson, piano ou cor seront réunis pour une soirée éclectique !



Entrée libre .

Bar Associatif Expression Libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert musique partagée Troyes a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne