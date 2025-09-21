Concert musique religieuse par le chœur Musiques en Val-de-Seine Église Saint-Martin Triel-sur-Seine

Concert musique religieuse par le chœur Musiques en Val-de-Seine Église Saint-Martin Triel-sur-Seine dimanche 21 septembre 2025.

Concert musique religieuse par le chœur Musiques en Val-de-Seine Dimanche 21 septembre, 16h30, 17h30 Église Saint-Martin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Concert du chœur « Musiques en Val-de-Seine ». Programme de musique religieuse (Mozart, Caccini, Gounod, Vivaldi)

Église Saint-Martin 20 Rue Galande, 78510 Triel-sur-Seine, France Triel-sur-Seine 78510 Yvelines Île-de-France 0139706119

Concert du chœur « Musiques en Val-de-Seine ». Programme de musique religieuse (Mozart, Caccini, Gounod, Vivaldi)

Photo JC.Desmonts pour TMH