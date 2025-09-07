CONCERT MUSIQUE RENAISSANCE ET BAROQUE Eglise Saint Maurice Armes

CONCERT MUSIQUE RENAISSANCE ET BAROQUE

Eglise Saint Maurice 11 rue du Veau Armes Nièvre

CONCERT (Fedemuse) Musique Renaissance et Baroque au profit des vitraux de l’église avec Sylvie Bauduin (luth) et Jean-Christophe Vidon (viole de gambe) à l’ église Saint Maurice d’Armes. Répertoire J. Dowland, Marin Marais, Josquin des Prés Infos 03 86 26 63 10 Tarifs 18€ Adhérents et étudiants 15€ Gratuit pour les moins de 16 ans .

Eglise Saint Maurice 11 rue du Veau Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10

