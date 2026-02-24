concert Musique romantique de Paris à Séville Dole

concert Musique romantique de Paris à Séville

Auditorium Karl Riepp Dole Jura

2026-03-03 18:30:00

2026-03-03 19:30:00

2026-03-03

Ouverture de concert sur le trio d’Ernest Chausson, pièce profondément lyrique, suivie du trio n°2 de Joaquin Turina à la forme plus libre, où le compositeur allie la rigueur emprunte de son passage à Paris au romantisme informel de son Andalousie natale.

violon, Isabelle Debever

violoncelle, Georges Denoix

piano, Jean-Michel Distel .

Auditorium Karl Riepp Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

