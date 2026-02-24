concert Musique romantique de Paris à Séville Dole
concert Musique romantique de Paris à Séville
Auditorium Karl Riepp Dole Jura
Gratuit
Début : 2026-03-03 18:30:00
fin : 2026-03-03 19:30:00
2026-03-03
Ouverture de concert sur le trio d’Ernest Chausson, pièce profondément lyrique, suivie du trio n°2 de Joaquin Turina à la forme plus libre, où le compositeur allie la rigueur emprunte de son passage à Paris au romantisme informel de son Andalousie natale.
violon, Isabelle Debever
violoncelle, Georges Denoix
piano, Jean-Michel Distel .
Auditorium Karl Riepp Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
