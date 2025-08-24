Concert « Musique Sacrée autour de Mendelssohn, Elgar… » Chalon-sur-Saône

Concert « Musique Sacrée autour de Mendelssohn, Elgar… »

église Saint Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-24

2025-08-24

Concert « Musique Sacrée autour de Mendelssohn, Elgar… »

Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles).

Direction Rogatien Despaigne.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles chantent la Musique Sacrée depuis 40 ans. Ils se produisent dans de nombreux concerts à Versailles, en France ou à l’étranger.

Chaque année en été, ils partent en tournée de concerts en France ou en Europe. Ils sont dirigés par Rogatien Despaigne.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles s’efforcent par leur chant de rayonner partout leur joie chrétienne, persuadés que le chant vient du cœur et va droit au cœur. Ils font partie de la Fédération Française et de la Fédération Internationale des Pueri Cantores. Avec les petits chanteurs du monde entier, ils chantent la paix de Dieu pour que, sur la Terre, les hommes de bonne volonté vivent en paix. .

église Saint Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@petits-chanteurs-st-charles.fr

