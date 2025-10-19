Concert Musique Sacrée Bengy-sur-Craon
Concert Musique Sacrée Bengy-sur-Craon dimanche 19 octobre 2025.
Concert Musique Sacrée
Place de l’Église Bengy-sur-Craon Cher
Concert à Bengy-sur-Craon
Dimanche 19 octobre à 16h Église Saint-Pierre-aux-Liens.
Dans le cadre d’un échange musical entre Avignon et Bourges, toutes deux villes Capitale Européenne de la Culture (1995 et 2028), le chœur de femmes du Conservatoire, dirigé par Pascale Verheecke et accompagné à l’orgue par Augustin Belliot, présentera une partie de son programme dans l’église de Bengy-sur-Craon.
Un moment musical unique, alliant patrimoine, voix et orgue, organisé en partenariat avec l’association Les Orgues dans nos Campagnes. .
Place de l’Église Bengy-sur-Craon 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
