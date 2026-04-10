Béziers

CONCERT MUSIQUE SACRÉE DE L’ENSEMBLE VOCAL TUTTI

rue Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’Ensemble vocal Tutti vous invite à un concert a cappella de musique sacrée, de la Renaissance à nos jours, pour célébrer le 1100ᵉ anniversaire de l’abbatiale de Nant à Béziers.

Fondé en 2013, l’Ensemble vocal Tutti est un chœur à effectif réduit dédié au répertoire sacré. À travers ses concerts, il met en valeur le patrimoine acoustique et architectural de lieux emblématiques tels que l’abbatiale de Conques, l’abbaye de Gellone ou encore la collégiale de Capestang.

Dirigé depuis 2025 par la cheffe de chœur Rachele Feverati, le chœur explore un programme a cappella allant de la Renaissance à nos jours, centré sur la richesse et l’expressivité de la voix.

À l’occasion du 1100ᵉ anniversaire de l’abbatiale de Nant, l’ensemble propose une traversée de la musique sacrée à travers les siècles. Ce concert met notamment à l’honneur une œuvre majeure de Orlando di Lasso, offrant une polyphonie profonde et expressive.

Une invitation à un voyage musical spirituel, entre tradition et émotion, porté par la pureté des voix. .

rue Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie contact@ensemble-vocal-tutti.org

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English :

Ensemble vocal Tutti invites you to an a cappella concert of sacred music from the Renaissance to the present day, to celebrate the 1100th anniversary of the Abbey of Nant in Béziers.

L’événement CONCERT MUSIQUE SACRÉE DE L’ENSEMBLE VOCAL TUTTI Béziers a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34