Concert musique sacrée, de Naples à Venise par l’ensemble instrumental baroque le banquet musical

Alessandro Scarlatti Sont présentés dans ce programme, le Miserere et le Magnificat développant un contrepoint polyphonique à 5 voix, 3 soli du Dixit Dominus résolument tournés vers le style baroque et un concerto grosso (partie d’un cycle de 6 concerti) publiés à Londres en 1740.

Antonio Vivaldi La musique sacrée de Vivaldi n’a pas connu le même succès que ses concerti ou ses opéras et fut moins jouée de son vivant. Cependant, ses qualités artistiques, son inspiration et son expression sont à la hauteur du reste de sa production musicale. Vivaldi fut nommé maître de violon au Pio Ospedale della Pieta de Venise en 1685. Il occupa par la suite les charges de maître des chœurs et des concerts.

Au conservatoire de la Pieta, les jeunes filles recevaient une formation musicale de haut niveau et jouaient la musique du compositeur au sein de l’église mais aussi à l’occasion de concerts donnés dans l’institution même. La renommée musicale de la Pieta en fit un lieu de concerts prestigieux comme en témoigne cette lettre de Charles de Brosses datée du 29 aout 1739 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 36 47 a.tavignot@orange.fr

English :

Concert sacred music, from Naples to Venice by the baroque instrumental ensemble le banquet musical

German :

Konzert Geistliche Musik, von Neapel bis Venedig vom Barockinstrumentalensemble le banquet musical

Italiano :

Concerto di musica sacra da Napoli a Venezia dell’ensemble strumentale barocco le banquet musical

Espanol :

Concierto de música sacra de Nápoles a Venecia a cargo del conjunto instrumental barroco le banquet musical

