Concert – musique sacrée Eglise Abbatiale Saint Serge Angers

Concert – musique sacrée Samedi 20 septembre, 20h00 Eglise Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Concert du Chœur Ad Cælum, ensemble vocal amateur de chanteurs lycéens, étudiants et jeunes professionnels dont la mission est de faire rayonner la musique sacrée.

Venez les écouter sous les voûtes millénaires de cet édifice historique à l’acoustique divine.

Eglise Abbatiale Saint Serge Place du Chanoine Bachelot Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.17.77.33.50 Eglise Abbatiale du XI siècle Transport bus. Parking à proximité

