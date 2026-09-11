Concert : Musique sacrée et traditionnelle Maison de la musique et de la danse Valence

jeudi 15 octobre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Concert : Musique sacrée et traditionnelle

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:15:00

Date(s) :

2026-10-15

Voyage en Arménie.

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Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80

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English :

A Trip to Armenia.

L’événement Concert : Musique sacrée et traditionnelle Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme