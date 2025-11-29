Concert Musique sacrée, récital alto et Opéra romantique Saint-Avit-Sénieur

Concert Musique sacrée, récital alto et Opéra romantique

Plongez dans une soirée d’exception le samedi 29 novembre à 20h30 au Presbytère Haut de Saint-Avit-Sénieur, où deux artistes d’envergure vous invitent à un voyage musical raffiné.

La soprano Ariel Mac Gregor ouvrira le concert avec un programme de musique sacrée, interprétant Pergolèse, Haendel et Mozart.

En seconde partie, l’altiste Antoine Feytis, soliste de l’opéra, proposera un récital alliant Bach, Bizet et Telemann.

La soirée s’achèvera dans l’univers envoûtant de l’opéra romantique, avec des œuvres de Puccini, Bellini, Gounod, Bizet et Strauss.

Tarifs 10 € — gratuit pour les mineurs

Contact 05 53 63 92 57

Un moment privilégié dans un cadre patrimonial unique, dédié à la beauté des voix et à l’émotion de la musique classique. .

Presbytère haut Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 57

English : Concert Musique sacrée, récital alto et Opéra romantique

Immerse yourself in an exceptional evening on Saturday, November 29 at 8:30 pm at the Presbytère Haut in Saint-Avit-Sénieur, where two outstanding artists invite you on a refined musical voyage.

Soprano Ariel Mac Gregor will open the concert with a program of sacred music, performing Pergolesi, Handel and

German : Concert Musique sacrée, récital alto et Opéra romantique

Tauchen Sie am Samstag, den 29. November um 20:30 Uhr im Presbytère Haut in Saint-Avit-Sénieur in einen außergewöhnlichen Abend ein, an dem zwei hochkarätige Künstler Sie zu einer raffinierten musikalischen Reise einladen.

Die Sopranistin Ariel Mac Gregor wird das Konzert mit einem Programm aus geistlicher Musik eröffnen, in dem sie Pergolesi, Händel und

Italiano :

Sabato 29 novembre alle 20.30, presso il Presbytère Haut di Saint-Avit-Sénieur, due artisti di spicco vi invitano a un raffinato viaggio musicale.

Il soprano Ariel Mac Gregor aprirà il concerto con un programma di musica sacra, eseguendo brani di Pergolesi, Handel e

Espanol : Concert Musique sacrée, récital alto et Opéra romantique

Sumérjase en una velada excepcional el sábado 29 de noviembre a las 20:30 en el Presbytère Haut de Saint-Avit-Sénieur, donde dos artistas de primera fila le invitan a un refinado viaje musical.

La soprano Ariel Mac Gregor abrirá el concierto con un programa de música sacra, interpretando a Pergolesi, Haendel y

