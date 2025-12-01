Concert Musique Ste Cécile et chorale des jeunes Surbourg

6 Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

[NOEL EN OUTRE-FORET] La musique Ste Cécile s’associe à la Chorale des jeunes pour un concert exceptionnel à l’abbatiale !

6 Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] La musique Ste Cécile joins forces with the Chorale des jeunes for an exceptional concert in the abbey church!

German :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Die Musik Ste Cécile schließt sich mit dem Chorale des Jeunes für ein außergewöhnliches Konzert in der Abteikirche zusammen!

Italiano :

[La musique Ste Cécile si unisce al Coro Giovanile per un concerto eccezionale nella chiesa abbaziale!

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] La musique Ste Cécile se une al Coro de Jóvenes para ofrecer un concierto excepcional en la iglesia abacial

