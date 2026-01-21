Concert Musique Sud-Américaine Église Saint-Yves Saint-Brieuc
Concert Musique Sud-Américaine Église Saint-Yves Saint-Brieuc mercredi 8 avril 2026.
Concert Musique Sud-Américaine
Église Saint-Yves 8 Rue du Vieux Puits Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08 21:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Concert des choeurs de la filière voix, choeurs adolescents et choeurs d’adultes. .
Église Saint-Yves 8 Rue du Vieux Puits Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Musique Sud-Américaine Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme