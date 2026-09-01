Informations pratiques

Pinsac

Concert musique traditionnelle du Périgord Sylvain Roux

Place de l’Église Pinsac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La Cie Au pas du bœuf et l'Agence Amné présentent, avec le soutien de la Cie Les Bruits Sonnants La marche du fifre

En septembre, Sylvain Roux prend son fifre, son bâton de pèlerin, son sac à dos et part sur le chemin d'Amadour, de Bergerac à Rocamadour, neuf jours de marche, neuf concerts !

La Cie Au pas du bœuf et l'Agence Amné présentent, avec le soutien de la Cie Les Bruits Sonnants La marche du fifre

En septembre, Sylvain Roux prend son fifre, son bâton de pèlerin, son sac à dos et part sur le chemin d'Amadour, de Bergerac à Rocamadour, neuf jours de marche, neuf concerts !

.

Place de l’Église Pinsac 46200 Lot Occitanie insoliste@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Au pas du b?uf theater company and the Amn%E9 Agency present, with the support of the Les Bruits Sonnants theater company: The Fife March

In September, Sylvain Roux will grab his fife, his pilgrim’s staff, and his backpack and set off on the Amadour Trail, from Bergerac to Rocamadour—nine days of walking, nine concerts!

L’événement Concert musique traditionnelle du Périgord Sylvain Roux Pinsac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne