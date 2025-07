CONCERT MUSIQUE TRADITIONNELLE MALGACHE Moulin de Bonijol Vialas

Venue exceptionnelle du musicien et chanteur malgache Justin Vali qui est un virtuose renommé des instruments traditionnels malgaches, dont la valiha; dans le cadre magnifique du Moulin Bonijol.

L’Association du Moulin Bonijol et la Revue Du Trenze au Luech de Vialas organisent, sur le site du Moulin à Figeirolles, un concert avec la venue exceptionnelle du musicien et chanteur malgache Justin Vali qui est un virtuose renommé des instruments traditionnels malgaches, dont la valiha.

Il connaît une carrière internationale qui l’ont fait collaborer avec des artistes comme Peter Gabriel, Kate et Paddy Bush.

Pour son œuvre, il a été récompensé par le grand prix de la musique traditionnelle de la SACEM en 2006. Justin Vali se produit régulièrement dans les plus grands festivals.

Sa venue dans les Cévennes s’explique par son amour pour nos contrées et son souhait de s’y produire dans le cadre magnifique du Moulin Bonijol.

Le mercredi 9 juillet à 18h

Participation 5€ par adulte

Gratuit pour les moins de 15 ans

Association Moulin Bonijol

Co-président Louis Arreghini

louis.arreghini@vialas.fr

04 66 47 74 27 .

Moulin de Bonijol Figeirolles Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 47 74 27 louis.arreghini@vialas.fr

English :

An exceptional appearance by Malagasy musician and singer Justin Vali, a renowned virtuoso of traditional Malagasy instruments including the valiha, in the magnificent setting of the Moulin Bonijol.

German :

Der madagassische Musiker und Sänger Justin Vali, ein berühmter Virtuose auf traditionellen madagassischen Instrumenten, darunter die Valiha, kommt zu einem außergewöhnlichen Konzert in der wunderschönen Umgebung der Moulin Bonijol.

Italiano :

Un’apparizione speciale del musicista e cantante malgascio Justin Vali, rinomato virtuoso degli strumenti tradizionali malgasci, tra cui la valiha, nella splendida cornice del Moulin Bonijol.

Espanol :

Actuación especial del músico y cantante malgache Justin Vali, reconocido virtuoso de los instrumentos tradicionales malgaches, entre ellos la valiha, en el magnífico marco del Moulin Bonijol.

