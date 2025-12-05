Concert Musiques Actuelles avec des invité·es du cursus musique classique Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse Vendredi 12 décembre, 20h00 Gratuit, réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/concert-maa-isdat

Lumière sur le cursus de Musiques Actuelles Amplifiées de l’isdaT et rencontre avec les étudiant·es du cursus classique !

Les étudiant·es en DNSPM à l’isdaT proposent un concert en trois parties :

— Musique de chambre par les étudiant·es percussionnistes, œuvre mêlant les styles classique et jazz.

— Projet artistique personnel des étudiants en Musiques Actuelles Amplifiées (MAA)

— Présentation des œuvres de Louis Cole travaillées lors de l’Atelier Eclectique, instrumentation des étudiants MAA et participation des étudiant·es en classique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/concert-maa-isdat

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne