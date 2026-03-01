[Concert] Musiques actuelles Maison Jacques Prévert Dieppe

[Concert] Musiques actuelles

Maison Jacques Prévert / 81 Rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les élèves de l’École de Musique Francis Poulenc vous invitent à un concert de musiques actuelles.

Lors de cette soirée, les jeunes musiciens monteront sur scène pour partager leur travail et leur passion à travers un programme varié mêlant reprises et morceaux inspirés des musiques d’aujourd’hui.

Un moment convivial pour découvrir les talents de l’école et profiter d’une soirée musicale ouverte à tous.

Entrée libre et gratuite

Renseignements 02 35 83 45 42 .

Maison Jacques Prévert / 81 Rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 45 42 em.poulenc@agglodieppe-maritime.com

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English : [Concert] Musiques actuelles

L’événement [Concert] Musiques actuelles Dieppe a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie