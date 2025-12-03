Concert Musiques Actuelles Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Concert Musiques Actuelles

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Concert des musiques actuelles par les élèves du conservatoire

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Contemporary music concert by conservatory students

German :

Konzert mit aktueller Musik von Schülern des Konservatoriums

Italiano :

Concerto di musica contemporanea degli studenti del Conservatorio

Espanol :

Concierto de música contemporánea a cargo de alumnos del Conservatorio

