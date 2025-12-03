Concert Musiques Actuelles Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Concert Musiques Actuelles
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Concert des musiques actuelles par les élèves du conservatoire
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
Contemporary music concert by conservatory students
German :
Konzert mit aktueller Musik von Schülern des Konservatoriums
Italiano :
Concerto di musica contemporanea degli studenti del Conservatorio
Espanol :
Concierto de música contemporánea a cargo de alumnos del Conservatorio
