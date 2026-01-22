Concert Musiques brésiliennes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Ce concert de musiques brésiliennes réunit Pierre Gillet, Renato Martins et les élèves du Conservatoire. Le programme célèbre la diversité rythmique du Brésil, entre influences traditionnelles, improvisations et arrangements actuels.La soirée Soirée musiques brésiliennes par Pierre Gillet & Renato Martins accompagné par les élèves du Conservatoire se déroule le samedi 31 janvier 2026 à la MCL Ma Bohème de Charleville-Mézières, pour une ambiance chaleureuse et vivante.

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 31 85 mcl.maboheme@orange.fr

This concert of Brazilian music features Pierre Gillet, Renato Martins and students from the Conservatoire. The program celebrates the rhythmic diversity of Brazil, with traditional influences, improvisations and contemporary arrangements.Soirée musiques brésiliennes by Pierre Gillet & Renato Martins, accompanied by students from the Conservatoire, takes place on Saturday January 31, 2026 at the MCL Ma Bohème in Charleville-Mézières, in a warm and lively atmosphere.

L’événement Concert Musiques brésiliennes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-21 par Ardennes Tourisme