Concert musiques celtiques et traditionnelles – Domptail-en-l'Air, 14 juin 2025 20:30, Domptail-en-l'Air.

Meurthe-et-Moselle

Concert musiques celtiques et traditionnelles Église Saint-Étienne Domptail-en-l’Air Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-06-14 20:30:00

2025-06-14

Le samedi 14 juin à 20h30, la commune de Domptail en l’Air vous propose d’assister à un concert du groupe Free folk quartet à l’église de Domptail en l’Air. Entrée libre, participation au chapeau.

Réservations au 06 08 26 92 05 ou au 06 09 68 08 49Tout public

Église Saint-Étienne

Domptail-en-l’Air 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 26 92 05

English :

On Saturday June 14th at 8:30pm, the commune of Domptail en l’Air invites you to attend a concert by the Free folk quartet at the church of Domptail en l’Air. Admission free, participation by hat.

Reservations on 06 08 26 92 05 or 06 09 68 08 49

German :

Am Samstag, den 14. Juni um 20:30 Uhr lädt die Gemeinde Domptail en l’Air Sie zu einem Konzert der Gruppe Free folk quartet in der Kirche von Domptail en l’Air ein. Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Reservierungen unter 06 08 26 92 05 oder 06 09 68 08 49

Italiano :

Sabato 14 giugno alle 20.30, il comune di Domptail en l’Air vi invita a partecipare al concerto del Free folk quartet nella chiesa di Domptail en l’Air. Ingresso libero, partecipazione a cappello.

Prenotazioni al numero 06 08 26 92 05 o al numero 06 09 68 08 49

Espanol :

El sábado 14 de junio a las 20.30 h, el municipio de Domptail en l’Air le invita a asistir a un concierto del cuarteto folk Free en la iglesia de Domptail en l’Air. Entrada gratuita, participación con sombrero.

Reservas en el 06 08 26 92 05 o 06 09 68 08 49

