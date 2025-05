Concert Musiques d’Amérique du Sud – Saint-Jean-Lespinasse, 17 mai 2025 18:00, Saint-Jean-Lespinasse.

Tarif :

Gratuit Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Jean-Michel Ribeyrolles et Jacques Misraï proposent un concert autour des musiques d’Amérique du Sud dans le cadre charmant de l’église de Saint-Jean-Lespinasse. Un moment musical chaleureux au profit de l’association Orlando.

EUR.

Eglise

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 27 28 30 93

English :

Jean-Michel Ribeyrolles and Jacques Misraï present a concert of South American music in the charming setting of Saint-Jean-Lespinasse church. A warm musical moment in aid of the Orlando association.

German :

Jean-Michel Ribeyrolles und Jacques Misraï bieten ein Konzert rund um die Musik Südamerikas im charmanten Rahmen der Kirche von Saint-Jean-Lespinasse. Ein herzlicher musikalischer Moment zugunsten des Vereins Orlando.

Italiano :

Jean-Michel Ribeyrolles e Jacques Misraï presentano un concerto di musica sudamericana nell’affascinante cornice della chiesa di Saint-Jean-Lespinasse. Un caloroso momento musicale a favore dell’associazione Orlando.

Espanol :

Jean-Michel Ribeyrolles y Jacques Misraï presentan un concierto de música sudamericana en el encantador marco de la iglesia de Saint-Jean-Lespinasse. Un cálido momento musical a beneficio de la asociación Orlando.

