Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29 18:30:00

2025-06-29

Les choristes du Chœur Micrologus, accompagnés au piano par Benjamin Faure, vous invitent à leur prochain concert à Épinal, en l’église Notre-Dame-Au-Cierge.

Ce programme, Musiques d’Aujourd’hui, vous fera visiter les compositions musicales pour chœur d’Ola Gjeilo (Norvège) et de Karl Jenkins (Pays de Galles), puis vous entrainera dans un voyage coloré de musiques traditionnelles, de la Lettonie à l’Irlande, en passant par la Colombie et les États-Unis.

L’entrée est libre, avec une participation aux frais appréciée.Tout public

Eglise Notre Dame Au Cierge 18 Avenue Delattre de Tassigny

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 77 00 31 10

English :

The Ch?ur Micrologus choristers, accompanied on piano by Benjamin Faure, invite you to their next concert in Épinal, at the Eglise Notre-Dame-Au-Cierge.

This program, Musiques d’Aujourd’hui, will take you on a tour of choral compositions by Ola Gjeilo (Norway) and Karl Jenkins (Wales), then take you on a colorful journey of traditional music, from Latvia to Ireland, via Colombia and the United States.

Admission is free, with a contribution to expenses appreciated.

German :

Die Chorsänger des Ch?ur Micrologus, die von Benjamin Faure am Klavier begleitet werden, laden Sie zu ihrem nächsten Konzert in die Kirche Notre-Dame-Au-Cierge in Épinal ein.

Das Programm, Musiques d’Aujourd’hui, wird Sie durch die Chorkompositionen von Ola Gjeilo (Norwegen) und Karl Jenkins (Wales) führen und Sie dann auf eine bunte Reise traditioneller Musik von Lettland über Irland, Kolumbien und die USA mitnehmen.

Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag wird gern gesehen.

Italiano :

I coristi del Ch?ur Micrologus, accompagnati al pianoforte da Benjamin Faure, vi invitano al loro prossimo concerto a Épinal, nella chiesa di Notre-Dame-Au-Cierge.

Il programma, Musiques d’Aujourd’hui, vi farà scoprire la musica corale di Ola Gjeilo (Norvegia) e Karl Jenkins (Galles), prima di accompagnarvi in un viaggio colorato di musica tradizionale dalla Lettonia all’Irlanda, passando per la Colombia e gli Stati Uniti.

L’ingresso è gratuito, ma è gradito un contributo alle spese.

Espanol :

Los coristas de la Ch?ur Micrologus, acompañados al piano por Benjamin Faure, le invitan a su próximo concierto en Épinal, en la iglesia de Notre-Dame-Au-Cierge.

El programa, Musiques d’Aujourd’hui, hará un recorrido por la música coral de Ola Gjeilo (Noruega) y Karl Jenkins (Gales), antes de llevarle por un colorido viaje de música tradicional de Letonia a Irlanda, pasando por Colombia y Estados Unidos.

La entrada es gratuita, pero se agradecerá una contribución para sufragar los gastos.

