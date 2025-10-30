Concert Musiques d’automne Salle des fêtes Henry Kubnick Châtillon-en-Diois

Accord à choeur (huit choristes) présente un répertoire de chansons contemporaines sous la directiosn de Xavier Nivaggioni.

Salle des fêtes Henry Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 69 64 artstar.chatillon@gmail.com

English :

Accord à choeur (eight choristers) presents a repertoire of contemporary songs under the direction of Xavier Nivaggioni.

German :

Accord à choeur (acht Choristen) präsentiert ein Repertoire zeitgenössischer Lieder unter der Leitung von Xavier Nivaggioni.

Italiano :

Accord à choeur (otto coristi) presenta un repertorio di canzoni contemporanee sotto la direzione di Xavier Nivaggioni.

Espanol :

Accord à choeur (ocho coristas) presenta un repertorio de canciones contemporáneas bajo la dirección de Xavier Nivaggioni.

