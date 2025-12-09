Concert Musiques de Héros Auditorium Pierre Dautel Caen

Concert Musiques de Héros

Auditorium Pierre Dautel 1 Rue du Carel Caen Calvados

2026-01-17 20:00:00

2026-01-17 21:30:00

2026-01-17

Plongez dans l’univers des héros et super-héros !

L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen vous invite à un concert exceptionnel entièrement dédié aux musiques qui ont marqué notre imaginaire Batman, Spiderman, James Bond, Indiana Jones, Superman, Les Avengers, Tintin… et bien d’autres encore

L’Orchestre d’Harmonie La Fraternelle de Caen vous invite à un concert exceptionnel entièrement dédié aux musiques qui ont marqué notre imaginaire Batman, Spiderman, James Bond, Indiana Jones, Superman, Les Avengers, Tintin… et bien d’autres encore.

Un programme joyeux, fédérateur, rempli de souvenirs pour petits et grands, porté par la passion et l’énergie communicative de nos musiciens.

Nous avons choisi ce thème parce qu’il rassemble toutes les générations et fait revivre ces émotions qui nous ont fait rêver sur grand écran.

Venez vibrer avec nous pour cette soirée pleine d’aventure et de bonne humeur !

Réservations https://www.helloasso.com/associations/harmonie-la-fraternelle-caen .

English : Concert Musiques de Héros

Immerse yourself in the world of heroes and superheroes!

The Orchestre d?Harmonie La Fraternelle de Caen invites you to an exceptional concert dedicated to the music that has shaped our imaginations: Batman, Spiderman, James Bond, Indiana Jones, Superman, The Avengers, Tintin? and many more

