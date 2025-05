Concert musiques du monde – Fest-noz – bal folk – Manufacture Nantes, 7 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 20:30 – 23:00

Gratuit : non 10 € Tout public

Marie et Jodie, les musiciennes du groupe Abeloj, nous feront voyager à travers le monde, nous entrainant dans les pays où elles ont butiné musiques et chansons : berceuse juive, chant traditionnel grec au rythme effréné, chanson algérienne, mélodie suédoise… Elles chanteront en différentes langues, dont la langue internationale espéranto.Puis place aux musiques et danses locales, avec un fest-noz et un bal folk animés par Victoria et ses musiciens.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0644792597 http://nantes-esperanto.fr/