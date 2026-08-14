AGENDA · Sibiril
Concert Musiques et chants Corses Place de l’Église Sibiril
vendredi 14 août 2026 · Place de l'Église · Sibiril
Informations pratiques
Sibiril
Concert Musiques et chants Corses
Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
CONCERT SINE DIE
Musiques et chants Corses .
Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 69 05 28 14
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English :
L’événement Concert Musiques et chants Corses Sibiril a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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