Concert Musiques et chants Corses Place de l’Église Sibiril

Informations pratiques

Sibiril

Concert Musiques et chants Corses

Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

CONCERT SINE DIE

Musiques et chants Corses .

Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 69 05 28 14

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English :

L’événement Concert Musiques et chants Corses Sibiril a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX