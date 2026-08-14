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AGENDA · Sibiril

Concert Musiques et chants Corses Place de l’Église Sibiril

vendredi 14 août 2026 · Place de l'Église · Sibiril

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise SAINT PIERRE
Ville
29250 Sibiril
Département
Finistère
Tarif

Sibiril

Concert Musiques et chants Corses

Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

CONCERT SINE DIE
Musiques et chants Corses   .

Place de l’Église Eglise SAINT PIERRE Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 69 05 28 14 

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English :

L’événement Concert Musiques et chants Corses Sibiril a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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