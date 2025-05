Concert musiques et cinéma – Cinéma le Rio Mirecourt, 11 juin 2025 19:00, Mirecourt.

Vosges

Concert musiques et cinéma Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-11 19:00:00

fin : 2025-06-11 20:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Concert musiques et cinéma.

Découvrir ou redécouvrir les plus beaux airs classiques des chefs d’œuvre du cinéma. De Cinéma Paradiso à Amadeus, en passant par la liste de Schindler ou Platoon ou La La Land? Quels compositeurs? Quels films?

Un programme tout en sensibilité interprété par l’Orchestre Cordes de l’école intercommunale de musique.Tout public

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Concert music and cinema.

Discover or rediscover the most beautiful classical tunes from cinematic masterpieces. From Cinéma Paradiso to Amadeus, via Schindler’s List or Platoon or La La Land? Which composers? Which films?

A sensitive program performed by the Orchestre Cordes de l?école intercommunale de musique.

German :

Konzert Musik und Film.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die schönsten klassischen Melodien aus den Meisterwerken der Filmgeschichte. Von Cinema Paradiso bis Amadeus, von Schindlers Liste bis Platoon oder La La Land? Welche Komponisten? Welche Filme?

Ein sehr einfühlsames Programm, das vom Streicherorchester der interkommunalen Musikschule gespielt wird.

Italiano :

Concerto musica e film.

Scoprite o riscoprite le più belle melodie classiche dei capolavori del cinema. Da Cinéma Paradiso ad Amadeus, passando per Schindler’s List o Platoon o La La Land? Quali compositori? Quali film?

Un programma delicato eseguito dall’Orchestre Cordes de l’école intercommunale de musique.

Espanol :

Concierto música y cine.

Descubra o redescubra las más bellas melodías clásicas de las obras maestras del cine. ¿Del Cinéma Paradiso a Amadeus, pasando por La lista de Schindler, Platoon o La La Land? ¿Qué compositores? ¿Qué películas?

Un programa sensible interpretado por la Orchestre Cordes de l’école intercommunale de musique.

L’événement Concert musiques et cinéma Mirecourt a été mis à jour le 2025-05-08 par OT MIRECOURT