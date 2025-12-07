Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert musiques italiennes Temple St-Ruf Valence

Concert musiques italiennes Temple St-Ruf Valence dimanche 7 décembre 2025.

Concert musiques italiennes

Temple St-Ruf 2 rue Saint-James Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : 
Début : 2025-12-07 17:00:00
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :
2025-12-07

L’ensemble vocal Anagramme, dirigé par Daniel Pagliardini, donnera un concert de musiques italiennes oeuvres de Monteverdi, Gesualdo, Lotti, Vivaldi pour voix solistes, ensemble instrumental et choeur.
Temple St-Ruf 2 rue Saint-James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 67 65 29  contact@ensemble-anagramme.fr

English :

The Anagramme vocal ensemble, directed by Daniel Pagliardini, will perform a concert of Italian music: works by Monteverdi, Gesualdo, Lotti and Vivaldi for solo voices, instrumental ensemble and choir.

German :

Das Vokalensemble Anagramme unter der Leitung von Daniel Pagliardini wird ein Konzert mit italienischer Musik geben: Werke von Monteverdi, Gesualdo, Lotti, Vivaldi für Solostimmen, Instrumentalensemble und Chor.

Italiano :

L’ensemble vocale Anagramme, diretto da Daniel Pagliardini, si esibirà in un concerto di musica italiana: opere di Monteverdi, Gesualdo, Lotti e Vivaldi per voci soliste, ensemble strumentale e coro.

Espanol :

El conjunto vocal Anagramme, dirigido por Daniel Pagliardini, interpretará un concierto de música italiana: obras de Monteverdi, Gesualdo, Lotti y Vivaldi para voces solistas, conjunto instrumental y coro.

