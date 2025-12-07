Concert musiques italiennes Temple St-Ruf Valence
Concert musiques italiennes Temple St-Ruf Valence dimanche 7 décembre 2025.
Concert musiques italiennes
Temple St-Ruf 2 rue Saint-James Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’ensemble vocal Anagramme, dirigé par Daniel Pagliardini, donnera un concert de musiques italiennes oeuvres de Monteverdi, Gesualdo, Lotti, Vivaldi pour voix solistes, ensemble instrumental et choeur.
.
Temple St-Ruf 2 rue Saint-James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 67 65 29 contact@ensemble-anagramme.fr
English :
The Anagramme vocal ensemble, directed by Daniel Pagliardini, will perform a concert of Italian music: works by Monteverdi, Gesualdo, Lotti and Vivaldi for solo voices, instrumental ensemble and choir.
German :
Das Vokalensemble Anagramme unter der Leitung von Daniel Pagliardini wird ein Konzert mit italienischer Musik geben: Werke von Monteverdi, Gesualdo, Lotti, Vivaldi für Solostimmen, Instrumentalensemble und Chor.
Italiano :
L’ensemble vocale Anagramme, diretto da Daniel Pagliardini, si esibirà in un concerto di musica italiana: opere di Monteverdi, Gesualdo, Lotti e Vivaldi per voci soliste, ensemble strumentale e coro.
Espanol :
El conjunto vocal Anagramme, dirigido por Daniel Pagliardini, interpretará un concierto de música italiana: obras de Monteverdi, Gesualdo, Lotti y Vivaldi para voces solistas, conjunto instrumental y coro.
L’événement Concert musiques italiennes Valence a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme