Concert Musiques Romantiques Orgue & Chant avec le BarokOpera rue Faber Dinard

Concert Musiques Romantiques Orgue & Chant avec le BarokOpera rue Faber Dinard lundi 14 juillet 2025.

Concert Musiques Romantiques Orgue & Chant avec le BarokOpera

rue Faber Eglise Anglicane Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez plonger dans les doux tourbillons de la musique romantique lundi 14 juillet à 18h

L’organiste Eric Cordé (titulaire de l’église anglicane) et la jeune soprane Ninnog Memin vous proposent un programme articulé autour de 4 Ave Maria du 19ème et du 20ème Vierne, Franck, Langlais… Et quelques surprises en ce 14 juillet.

Billetterie sur place ou auprès du BarokOpera 06 67 78 80 31 ou production.barokopera@gmail.com .

rue Faber Eglise Anglicane Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 78 80 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Musiques Romantiques Orgue & Chant avec le BarokOpera Dinard a été mis à jour le 2025-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme