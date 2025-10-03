Concert musiques solidaires Villersexel
Concert musiques solidaires
EGLISE Villersexel Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Concert de musique solidaire à l’église de Villersexel.
Organisé par la paroisse pour le sauvetage d’œuvres en péril.
Entrée libre, participation libre. .
EGLISE Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 30 52
