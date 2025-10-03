Concert musiques solidaires Villersexel

Concert musiques solidaires Villersexel vendredi 3 octobre 2025.

Concert musiques solidaires

EGLISE Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Concert de musique solidaire à l’église de Villersexel.

Organisé par la paroisse pour le sauvetage d’œuvres en péril.

Entrée libre, participation libre. .

EGLISE Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 30 52

English : Concert musiques solidaires

German : Concert musiques solidaires

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert musiques solidaires Villersexel a été mis à jour le 2025-09-10 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL