Concert Mustang Blues Band – Salle des fêtes Maillé 21 juin 2025 20:30

Vienne

Concert Mustang Blues Band Salle des fêtes 4 Rue de Picard Maillé Vienne

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez fêter la musique ! Mustang Blues Band en concert pour l’occasion. Gratuit et ouvert à tous.

Repas Saucisses frites fromage et dessert (sur réservation).

Salle des fêtes 4 Rue de Picard

Maillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 12 56

English : Concert Mustang Blues Band

Come and celebrate the music! Mustang Blues Band in concert. Free and open to all.

Meal: Fried sausages, cheese and dessert (reservation required).

German : Concert Mustang Blues Band

Kommen Sie und feiern Sie die Musik! Die Mustang Blues Band tritt zu diesem Anlass auf. Kostenlos und offen für alle.

Essen: Würstchen mit Pommes frites, Käse und Dessert (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Venite a festeggiare la musica! Mustang Blues Band in concerto per l’occasione. Gratuito e aperto a tutti.

Pasto: salsiccia, patatine, formaggio e dessert (su prenotazione).

Espanol :

¡Ven a celebrar la música! Mustang Blues Band en concierto para la ocasión. Gratis y abierto a todos.

Comida: salchicha, patatas fritas, queso y postre (previa reserva).

