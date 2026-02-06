Concert Mustang Duo L’Oenvatrice Saint-Astier
Concert Mustang Duo L’Oenvatrice Saint-Astier samedi 14 février 2026.
Concert Mustang Duo
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pop, rock, variété festive…
Des reprises qui font chanter, une énergie communicative et une ambiance qui monte au fil de la soirée.
19h, l’Oenovatrice
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
Pop, rock, variété festive…
Des reprises qui font chanter, une énergie communicative et une ambiance qui monte au fil de la soirée.
19h, l’Oenovatrice
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75 .
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pop, rock, festive variety?
Sing-along covers, infectious energy and an atmosphere that builds as the evening progresses.
7pm, l’Oenovatrice
L?Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’événement Concert Mustang Duo Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-04 par Vallée de l’Isle en Périgord