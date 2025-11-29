Concert Muzikë Wasselonne
Concert Muzikë Wasselonne samedi 29 novembre 2025.
Concert Muzikë
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-29
Samedi 29 novembre, Espace Municipal Saint Laurent
Concert Muzike Rotary
Contact Muzike 06 06 54 26 90, alain1606@gmail.com .
