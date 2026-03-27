Concert Muzik’Zak rue Marius Moustier Fuveau

Concert Muzik’Zak

Samedi 4 avril 2026 à partir de 16h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concert de l’école de musique municipale de Fuveau, sans réservation et gratuit.

L’École de Musique Municipale vous invite à un moment musical unique avec Muzik’Zak !

Venez découvrir le talent de nos musiciens dans une ambiance conviviale et pleine d’énergie

Salle de la Galerie Fuveau

04/04 À 16h30

️ Gratuit et sans réservation .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resafuveau@gmail.com

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English :

Concert by the Fuveau municipal music school, free of charge and without reservation.

L’événement Concert Muzik’Zak Fuveau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Fuveau