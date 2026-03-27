Concert Muzik’Zak rue Marius Moustier Fuveau
Concert Muzik’Zak rue Marius Moustier Fuveau samedi 4 avril 2026.
Concert Muzik’Zak
Samedi 4 avril 2026 à partir de 16h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Concert de l’école de musique municipale de Fuveau, sans réservation et gratuit.
L’École de Musique Municipale vous invite à un moment musical unique avec Muzik’Zak !
Venez découvrir le talent de nos musiciens dans une ambiance conviviale et pleine d’énergie
Salle de la Galerie Fuveau
04/04 À 16h30
️ Gratuit et sans réservation .
rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resafuveau@gmail.com
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English :
Concert by the Fuveau municipal music school, free of charge and without reservation.
L’événement Concert Muzik’Zak Fuveau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Fuveau
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