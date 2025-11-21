Concert My Treasure Box A. Kamei Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt

Concert My Treasure Box A. Kamei

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Ayano Kamei propose en concert le programme de son CD.

J’ai rassemblé dans cet album des pièces rencontrées pendant mon enfance et que j’aime toujours profondément aujourd’hui. En fouillant dans ma bibliothèque de partitions, j’ai repris en main ces œuvres, et elles m’ont immédiatement rappelé leur éclat d’antan, leurs couleurs, leur pouvoir d’évocation. Elles ont ravivé en moi le désir irrésistible de les jouer à nouveau. Bien que ces pièces appartiennent à des époques et à des styles très diﬀérents, j’ai ressenti entre elles une parenté intime, faite de clarté, de lumière, de transparence musicale. C’est cette aﬃnité personnelle que j’ai voulu exprimer en les réunissant sur un même CD.

Je ne me souviens pas avec précision de ce que je pensais ou ressentais lorsque je les ai découvertes pour la première fois, mais la musique, elle, est restée bien ancrée au fond de ma mémoire. À l’instant même où j’ai rouvert les partitions, un sentiment de nostalgie m’a submergée. Tout comme il est diﬃcile d’expliquer pourquoi l’on aime une personne, il m’est impossible de dire exactement pourquoi ces pièces me sont si chères. Je crois simplement que les images et les émotions qu’elles projettent dans mon cœur sont restées extraordinairement vivantes.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert My Treasure Box A. Kamei Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2025-11-04 par OT BAIE DE MORLAIX