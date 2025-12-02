Concert MÿA Robinson Khoury / Lynn Adib Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert MÿA Robinson Khoury / Lynn Adib Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé mardi 2 décembre 2025.

Concert MÿA Robinson Khoury / Lynn Adib

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Robinson Khoury est un jeune et talentueux artiste tromboniste, chanteur et compositeur, il multiplie les expériences au sein d’orchestres prestigieux et collabore entre autres régulièrement avec Ibrahim Maalouf ou encore le Sacre du tympan.

Mÿa est une création onirique qui puise du côté de mélodies anciennes, de chants grégoriens, de rythmes sur peaux comme de maqâmat de la musique arabe… et y ajoute une dimension électronique, analogique et modulaire pour représenter l’inconnu des temps oubliés.

Aux percussions digitales et à la voix Anissa Nehari, musicienne au dynamisme sensible, envoûtante et envoûtée par les rythmes du monde. Au piano, synthétiseurs et voix c’est Léo Jassef, un artiste toucheà-tout d’une grande sensibilité qu’on a pu entendre aux côtés de Yom. Robinson Khoury complète ce trio au trombone, différents instruments à embouchure, à la voix et au synthétiseur modulaire. En guest, la voix lumineuse de la chanteuse syrienne Lynn Adib. .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert MÿA Robinson Khoury / Lynn Adib Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Destination Pays Bigouden