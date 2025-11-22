Concert MYSTERIA par Svetlana Andreeva Châteauroux

Dans le cadre de la tournée Mysteria en Région Centre-Val de Loire, Svetlana Andreeva, lauréate du Premier Prix Fondation ORCOM lors du 16e Concours international de piano d’Orléans, proposera le samedi 22 novembre une Masterclasse de 10h à 12h et un récital à 16h a la Chapelle des Rédemptoristes

À travers un programme original allant de la Messe noire à la Messe blanche, en passant par les Litanies de l’ombre, le récital dessine un parcours spirituel entre ténèbres, rédemption et lumière, porté par les œuvres de Scriabine, Janáček et Messiaen.

MYSTERIA Alexandre Scriabine Sonate n° 9, Messe noire Thierry Escaich Les Litanies de l’ombre Leoš Janáček Dans les brumes Alexandre Scriabine Sonate n° 7, Messe blanche Olivier Messiaen Vingt regards sur l’Enfant-Jésus XI Première communion de la Vierge XIII Noël .

English :

As part of the Mysteria tour of the Centre-Val de Loire region, Svetlana Andreeva, winner of the Fondation ORCOM First Prize at the 16th Orléans International Piano Competition, will offer: Saturday November 22nd a Masterclass from 10am to 12pm and a recital at 4pm at the Chapelle des Rédemptoristes

German :

Im Rahmen der Mysteria-Tour in der Region Centre-Val de Loire wird Svetlana Andreeva, Gewinnerin des ersten Preises der ORCOM-Stiftung beim 16. Internationalen Klavierwettbewerb in Orléans, Folgendes anbieten: Samstag, den 22. November eine Meisterklasse von 10 bis 12 Uhr und ein Recital um 16 Uhr in der Chapelle des Rédemptoristes

Italiano :

Nell’ambito della tournée di Mysteria nella regione Centre-Val de Loire, Svetlana Andreeva, vincitrice del Primo Premio della Fondation ORCOM al 16° Concorso Pianistico Internazionale di Orléans, proporrà: sabato 22 novembre una Masterclass dalle 10 alle 12 e un recital alle 16 presso la Chapelle des Rédemptoristes

Espanol :

En el marco de la gira Mysteria por la región Centro-Val de Loira, Svetlana Andreeva, ganadora del Primer Premio de la Fundación ORCOM en el 16º Concurso Internacional de Piano de Orleans, ofrecerá: el sábado 22 de noviembre, una clase magistral de 10:00 a 12:00 y un recital a las 16:00 en la Chapelle des Rédemptoristes

