Par la voix et la polyphonie, ODO propose un voyage au-delà des cultures, au-delà de l’Histoire. Une aventure dans l’espace et dans le temps, par un dialogue entre le répertoire Sacré Oriental et Occidental, MYSTICA VOCE emprunte tour à tour les chants de diverses origines là où la pratique de la polyphonie fut développée et est toujours ancrée et vivante aujourd’hui. Les voix sensibles entrent en résonance et vibrent ensemble en se superposant. Elles se laissent porter par la virtuosité des musiciens qui les accompagnent, faisant naître un dialogue. Ce concert de musique sacrée est un hymne à la Vierge, vénérée tout aussi bien en Orient qu’en Occident. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72

