Concert Mysticodd La Ferté-Bernard
Concert Mysticodd La Ferté-Bernard samedi 13 décembre 2025.
Concert Mysticodd
Le Marais Sport Coffee La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Une soirée détente en musique autour d’un verre ou d’un bon repas, ça vous tente ? On sera ravi de vous retrouver pour un concert à la brasserie Le Marais à la Ferté-Bernard. Ouvrez une porte du calendrier de l’avent au programme des reprises anglo-saxonnes revisitées. .
Le Marais Sport Coffee La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 16
English :
L’événement Concert Mysticodd La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude