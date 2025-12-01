Concert Mysticodd

Le Marais Sport Coffee La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une soirée détente en musique autour d’un verre ou d’un bon repas, ça vous tente ? On sera ravi de vous retrouver pour un concert à la brasserie Le Marais à la Ferté-Bernard. Ouvrez une porte du calendrier de l’avent au programme des reprises anglo-saxonnes revisitées. .

Le Marais Sport Coffee La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 16

English :

L’événement Concert Mysticodd La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude