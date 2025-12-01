Concert N°5 de l’intégrale des quatuors Salle des boiseries du cloître de la Basilique Paray-le-Monial
Concert N°5 de l’intégrale des quatuors Salle des boiseries du cloître de la Basilique Paray-le-Monial dimanche 14 décembre 2025.
Salle des boiseries du cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
L’intégrale des quatuors de Ludwig van Beethoven par le Quatuor Girard .
Salle des boiseries du cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45
