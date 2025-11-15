concert [NA] Centre-ville Hyères

concert [NA]

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

[Na] élément chimique de désobéissance enthousiaste. Voilà ce que l’on retrouve dans les coups de piano troués de Monk ou la distorsion afro-hollandaise de The Ex et Getatchew

Mekurya.

.

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90

English :

[Na]: the chemical element of enthusiastic disobedience. This is what we find in the perforated piano stabs of Monk or the Afro-Holland distortion of The Ex and Getatchew

Mekurya.

German :

[Na]: Chemisches Element des enthusiastischen Ungehorsams. Das ist es, was wir in den löchrigen Klavierschlägen von Monk oder der afroholländischen Verzerrung von The Ex und Getatchew finden

Mekurya.

Italiano :

[Na]: l’elemento chimico della disobbedienza entusiasta. Questo è ciò che troviamo nelle trafitture pianistiche di Monk o nelle distorsioni afro-olandesi di The Ex e Getatchew

Mekurya.

Espanol :

[Na]: el elemento químico de la desobediencia entusiasta. Es lo que encontramos en los punzantes pianos perforados de Monk o en la distorsión afroholandesa de The Ex y Getatchew

Mekurya.

