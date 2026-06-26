Saint-Jean-le-Vieux

Concert Naamloze Trio

Place du village Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Thomas Poulin-Barron, piano, Dorian Beheregaray, basse, contrebasse Tom Sireix, batterie Tom Sireix, batterie.

Issus du Conservatoire, le Naamloze Trio s’est rapidement fait remarquer sur les scènes régionales et nationales. Dans le tempo d’un premier album étonnamment abouti (Naked), sorti en 2024, ils ont remporté plusieurs prix lors de festivals les années suivantes. Leur musique propose, avec une dynamique parfois envoutante, un jazz aux inspirations aussi variée que Coleman, de grooves actuels, ou de textures musicales électroniques, transposées en acoustique. Aidés par une formidable maîtrise technique, les trois musiciens privilégient sur scène une interaction constante entre eux. Chaque concert devient ainsi une expérience vivante, et forcément inédite.

En cas de pluie, repli à l’église. .

Place du village Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 03 98 93

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English : Concert Naamloze Trio

L’événement Concert Naamloze Trio Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque