CONCERT NADALETS PLACE DE LA MAIRIE Bretx

CONCERT NADALETS

PLACE DE LA MAIRIE Allée de l’Église Bretx Haute-Garonne

Une bien belle tradition occitane, de chez nous !

Eh bien oui ! Découvrez uneTradition Campanaire typiquement méridionale, qui consiste en un concert de chants de Noël pratiqués du 17 au 23 décembre, chaque année avant Noël, interprétés par le Carillon de l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Bretx. Lundi 22/12 à 18h lancement des festivités, et à la fin de ce concert mélodique de notre clocher, un vin chaud et des gâteaux clôtureront ce moment. 0 .

English :

A fine Occitan tradition!

German :

Eine sehr schöne okzitanische Tradition aus unserer Heimat!

Italiano :

Una bella tradizione della regione occitana!

Espanol :

Una buena tradición de la región de Occitania

